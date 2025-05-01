Названа отрасль с самым высоким ростом зарплат

Наиболее высокий прирост к заработным платам в первом квартале этого года по сравнению с этим же периодом прошлого произошел у специалистов горнодобывающей отрасли (27%). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные исследования сервиса «Профилум».

Также рост зарплат наблюдается у геологов (24%), специалистов в энергетической сфере (21%), в металлургической промышленности и металлообработке (21%).

На 25% зарплаты снизились у рабочих специальностей в сфере электрооборудования, на 4% — в профессиональных областях строительного персонала.

До этого эксперт по миграционной повестке и найму персонала, директор платформы Мигрант Сервис Андрей Кладов заявил, что к концу 2025 года возрастут зарплаты линейного персонала в сферах с нарастающим кадровым голодом: строительстве и производственном секторе.

Зарплата строителей может вырасти еще минимум на 10–27%, если работодатели сохранят темп зарплатной гонки, который был замечен в 2024 году. В таком случае к концу 2025 года зарплата строителей может составлять в среднем 154 тыс. рублей в месяц (рост +10%).

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