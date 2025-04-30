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Россияне рассказали, сколько потратят на майских праздниках

Moneyman: 71% опрошенных россиян потратят на майских праздниках до 15 тыс. руб.
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Владимир Трефилов/РИА Новости

Большинство опрошенных россиян — 71% — планируют потратить на этих майских праздниках до 15 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного онлайн-сервис альтернативного кредитования Moneyman, которые поступили в редакцию «Газеты.Ru».

В 2024 году таковых было 62%.

Диапазоны трат в 15-30 тыс. рублей назвали 18% в 2025 году по сравнению с 21% в 2024-м, а 30-45 тыс. рублей — 8% в этом году против 11% в прошлом.

3% в эти майские праздники намерены потратить свыше 45 тыс. рублей, год назад их было 6%.

23% опрошенных предпочтут отдых в загородном формате или на природе. 26% посвятят майские праздники домашним делам. Еще 17% будут работать, в отдыхе активного формата или спортивном времяпрепровождении заинтересованы 15%. 10% запланировали поездку по России или в другую страну. Заняться ремонтом квартиры, загородного дома планируют 6%. Оставшиеся 3% указали иные варианты или затруднились с ответом.

«Многие россияне настроены свести траты к минимуму или будут расходовать средства в обычном режиме, часть граждан будет работать. В целом опрос указывает на сберегательную модель поведения большинства респондентов», — отметил генеральный директор Moneyman Артем Быков.

В опросе приняли участие 1,5 тыс. россиян.

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