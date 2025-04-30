Кабмин РФ выделит деньги на создание образовательных кластеров в новых регионах

Кабмин РФ выделит 1 млрд рублей на создание образовательных кластеров, в том числе в новых российских регионах. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабинета министров.

По его словам, будут созданы 13 новых образовательных кластеров в 13 российских регионах.

«Средства получат приграничные и новые регионы, а также Севастополь, Крым, Ингушетия и Еврейская автономная область», — пояснил Мишустин.

Он добавил, что в текущих условиях такое финансирование станет хорошим подспорьем, с помощью которого регионы смогут подготовить квалифицированные кадры для своих экономических нужд, а также привлекать к сотрудничеству и образовательному процессу предприятия.

До этого Мишустин обсудил с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Александром Хинштейном меры поддержки региона, а также вопрос восстановления инфраструктуры.

В кабмине также рассказали, что в марте правительство направило на докапитализацию государственного Фонда развития промышленности в Курской области 2,4 млрд рублей. Эти средства пошли на финансирование мероприятий по поддержке пострадавших промышленных предприятий.

Ранее сообщалось, что 23 храма в Курской области получили повреждения из-за обстрелов ВСУ.