Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Кабмин РФ выделит деньги на создание образовательных кластеров в новых регионах

Мишустин: кабмин направит 1 млрд рублей на образовательные кластеры
close
Дмитрий Астахов/РИА Новости

Кабмин РФ выделит 1 млрд рублей на создание образовательных кластеров, в том числе в новых российских регионах. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабинета министров.

По его словам, будут созданы 13 новых образовательных кластеров в 13 российских регионах.

«Средства получат приграничные и новые регионы, а также Севастополь, Крым, Ингушетия и Еврейская автономная область», — пояснил Мишустин.

Он добавил, что в текущих условиях такое финансирование станет хорошим подспорьем, с помощью которого регионы смогут подготовить квалифицированные кадры для своих экономических нужд, а также привлекать к сотрудничеству и образовательному процессу предприятия.

До этого Мишустин обсудил с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Александром Хинштейном меры поддержки региона, а также вопрос восстановления инфраструктуры.

В кабмине также рассказали, что в марте правительство направило на докапитализацию государственного Фонда развития промышленности в Курской области 2,4 млрд рублей. Эти средства пошли на финансирование мероприятий по поддержке пострадавших промышленных предприятий.

Ранее сообщалось, что 23 храма в Курской области получили повреждения из-за обстрелов ВСУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами