Суд ЕС подтвердил запрет на ввоз евро в Россию

Суд ЕС: запрет на ввоз евро в РФ распространяется на медицинские услуги

Европейский суд общей юрисдикции в Люксембурге принял решение о запрете ввоза наличных евро в Россию даже в случае, когда деньги требуются для оплаты медицинских услуг. Подробности приводит ТАСС.

«Запрет на ввоз в Россию купюр евро или другой валюты стран ЕС применим и для случаев, когда эти средства предназначены для оплаты услуг здравоохранения», — говорится в постановлении суда.

Иск был подан властями Германии в 2023 году после того, как в аэропорту Франкфурта-на-Майне у пассажирки, летящей транзитом в РФ, изъяли €15 тысяч. Эти деньги она хотела потратить на стоматологические услуги и протезирование.

Немецкие власти оправдали действия таможенников в аэропорту, сославшись на положение ЕС о запрете ввоза наличных евро в России. Такой запрет был введен, чтобы деньги не могли использоваться для финансирования специальной военной операции (СВО) РФ на Украине.

До этого в департаменте таможенного контроля Финляндии объяснили, зачем изымают валюту у россиян, которые возвращаются домой. Это предписано санкциями Евросоюза, согласно которым в РФ запрещается вывозить, продавать и поставлять банкноты, номинированные в любой официальной валюте государства — члена ЕС.

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