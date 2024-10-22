Россиянам раскрыли, что делать при проблеме с обменом старых долларов

Доллары старого образца можно попробовать обменять на купюры нового образца в других странах, такой совет россиянам дал экономист Михаил Беляев. Его слова приводит «Лента.ру».

«По американскому законодательству и новые, и старые доллары остаются актуальными, хотя старые и пытаются изымать из обращения. Так что можно попробовать обменять сбережения за пределами России», — рассуждает эксперт.

У такого решения проблемы обмена наличных долларов есть два ключевых минуса, отметил Беляев. Во-первых, придется потратить деньги на поездку. Во-вторых, россияне рискуют столкнуться с трудностями в иностранном банке из-за гражданства.

Беляев рекомендовал отказаться от сбережений в долларах в пользу евро. При этом надежнее всего сегодня, по словам экономиста, хранить деньги в рублях.

До этого АТОР предупредила россиян об отказах в приеме старых долларов за границей.

Ранее экономист призвала защитить пенсионеров от колебаний курса рубля.