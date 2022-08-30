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Финская таможня объяснила, почему изымает у россиян евро

Финские таможенники объяснили регламентом Совета ЕС запрет на вывоз россиянами евро

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

На финской таможне заявили, зачем изымают у россиян, возвращающихся из поездки домой, валюту, передает РБК.

Как рассказали в Департаменте таможенного контроля Финляндии, этот запрет вызван санкциями Евросоюза. Согласно ст. 5i регламента Совета ЕС, на которую сослались в ведомстве, в Россию запрещается вывозить, продавать и поставлять банкноты, номинированные в любой официальной валюте государства — члена Евросоюза. Исключения касаются тех граждан, которые направляются в Россию и провозят валюту для личного использования, а также «дипломатических представительств, консульских учреждений или международных организаций в России», имеющих иммунитет в соответствии с международным правом, говорится в регламенте.

На таможне в свою очередь уточнили, что исключение не распространяется на частных лиц, которые возвращаются из Финляндии в Россию.

Ранее сообщалось, что финская таможня изымает у выезжающих из республики россиян дроны, беспилотники с сонарами и навигационные устройства, так как они, по ее мнению, являются товарами «двойного назначения».

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