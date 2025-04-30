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ОТП Банк продемонстрировал рекордный рост активов и прибыли за 2024 год

Чистая прибыль ОТП Банка за 2024 год выросла на 66% и достигла 37,3 млрд рублей
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Depositphotos

ОТП Банк опережает рынок по ключевым показателям, включая рост прибыли, активов, кредитного портфеля и привлечение клиентских средств. Об этом свидетельствуют данные опубликованной консолидированной отчетности кредитной организации по МСФО по итогам 2024 года.

Отмечается, что за отчетный период банк продемонстрировав высокие финансовые результаты. Так, чистая прибыль ОТП Банка увеличилась на 66% и достигла 37,3 млрд рублей, показав один из лучших темпов роста среди игроков банковского сектора.

В свою очередь, доходная база банка также показала значительный рост. Чистый процентный доход увеличился на 63%, а чистые непроцентные доходы — на 39%. Такие показатели подтверждают эффективность диверсифицированной модели доходов и способность банка адаптироваться к высокой ключевой ставке, которая достигла 21%.

Кроме того, за 2024 год активы банка выросли на 71%, ссудный портфель увеличился на 84%, а средства клиентов — на 77%.

Управление рисками также остается одним из приоритетов банка. Так, несмотря на значительное расширение кредитного портфеля, уровень покрытия просроченных ссуд сохраняется на высоком уровне — до 95% по физическим лицам.

Капитал банка увеличился на 37%, а ликвидные активы выросли на 82%. Коэффициент достаточности капитала составляет 12,4%, что подтверждает устойчивость банка к стрессовым сценариям и соответствует требованиям регулятора.

Помимо этого, за прошедший год ОТП Банк существенно упрочил рыночные позиции. Согласно рейтингам banki.ru, по объему активов банк поднялся с 29-го на 22-е место.

Также он сохранил лидерство, оставаясь на первом месте в сегменте POS-кредитования. В автокредитовании банк переместился с 10-го на 6-е место, а в кредитах наличными — с 11-го на 7-е место согласно данным Frank RG.

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