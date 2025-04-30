«Вкусвилл» резко сократил число магазинов

В первом квартале 2025 года сеть «Вкусвилл» сократила число магазинов на 10,5%, закрыв 238 точек. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Infoline.

Это стало самым значительным уменьшением среди крупных ритейлеров. Во «Вкусвилле» объяснили закрытие торговых точек оптимизацией нерентабельных объектов, но при этом в 2024 году было открыто более 500 новых магазинов.

Эксперты связали сокращение с переориентацией на онлайн-продажи, которые сейчас составляют около половины совокупных продаж сети. Число дарксторов увеличилось на 5,5%, до 230.

Другие ретейлеры, такие как «Бристоль» и «Светофор», также сократили торговые площади, но в меньшей степени.

26 марта сообщалось, что «ВкусВилл» продает опасные пельмени — в ноябре 2024 года трое детей отравились пельменями «Мини мясное ассорти» компании «Чали», которые купили в магазине «ВкусВилл». У всех детей диагностировали сальмонеллезный энтерит.

Ранее стало известно, что москвичка поранила язык стеклом, найденным в каше «Вкусвилла».