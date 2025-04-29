Стало известно, от каких трат отказываются россияне

Каждый пятый опрошенный россиянин — 20% — перестал регулярно тратить деньги на салоны красоты в попытках сократить свои расходы. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Выберу.ру», результаты которого поступили в редакцию «Газеты.Ru».

На втором месте — посещения ресторанов и кафе, от которых отказались 18% опрошенных. 16% участников сообщили, что сократили или полностью исключили из бюджета путешествия за границу — из-за роста цен на авиабилеты и проживание, нестабильности курсов валют и визовых ограничений. От расходов на персональные тренировки с тренером отказались 14%. Среди них значительная часть указала, что не видела ощутимого прогресса, а программы тренировок часто были недостаточно индивидуальными. 12% респондентов перестали пользоваться такси и заказывать доставку еды, заменив их общественным транспортом и домашней готовкой. 11% отменили платные подписки на стриминговые сервисы, а 10% перестали совершать незапланированные покупки одежды, приобретая вещи только по необходимости.

Многие респонденты не просто сократили расходы, но и нашли более доступные альтернативы привычным тратам. Так, 26% респонденток сообщили, что теперь выполняют уходовые процедуры своими силами — делают маникюр, окрашивают волосы и ухаживают за кожей в домашних условиях. Около 24% участников перешли от персональных тренировок к самостоятельным занятиям — с использованием бесплатных видеороликов, фитнес-приложений и Telegram-сообществ. 22% респондентов рассказали, что теперь устраивают дома тематические ужины с сервировкой, декором и атмосферой ресторана. 17% россиян признались, что начали продавать ненужные вещи через известные доски объявлений, а нужные — покупать там же, включая одежду и технику. Еще 11% заявили, что вместо поездок за границу стали путешествовать по России или в страны ближнего зарубежья.

«Россияне демонстрируют высокую адаптивность в условиях экономического давления, пересматривая структуру повседневных расходов. Внимание смещается с затрат на комфорт к более осознанному подходу к управлению бюджетом. Вместо отказа от привычного образа жизни — поиск доступных альтернатив: от домашнего ухода и тренировок до внутреннего туризма. Снижение расходов на подписки, персональные сервисы и рост популярности вторичного рынка свидетельствуют о переориентации потребителей на практичные решения и финансовую устойчивость в долгосрочной перспективе», — отметила директор департамента коммуникационной политики «Выберу.ру» Анна Романенко.

В опросе приняли участие 3 тыс. россиян. Опрос подразумевал многовариантность ответов.

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