В России резко упал спрос на пожарников

HeadHunter: число вакансий для пожарных в России упало в полтора раза за год

За первый квартал 2025 года в России было опубликовано более 320 вакансий для пожарных. Это в полтора раза меньше, чем за аналогичный период 2024 года, рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе рекрутингового сервиса hh.ru ко Дню пожарной охраны 30 апреля.

Больше всего предложений для огнеборцев в январе — марте было открыто в Краснодарском крае, Оренбургской области, Мурманской области, Красноярском крае и Москве. Представлены и вахтовые вакансии — 11% от всего числа предложений для пожарных-спасателей, при этом за аналогичный квартал 2024 года вахтовых предложений было меньше — 8%.

В 48% вакансий для пожарных работодатели указывают на важность высшего профильного образования, в 19% — среднего специального. В каждом пятом предложении опыт работы не требуется, а в 46% вакансий речь идет о минимальном опыте, от одного до трех лет.

Чаще всего пожарных, а также специалистов по профилактике возгорания в начале этого года искали компании из сферы строительства и недвижимости, розничной торговли, нефти и газа, ИТ, а также государственные организации.

Средняя зарплата для пожарных варьируется от 26 тыс. до 67,5 тыс. рублей, медиана при этом составляет 40,8 тыс. рублей.

Работодатели ждут от пожарных умения работать в коллективе, организационных навыков, точности и внимательности к деталям, а также стрессоустойчивости, физической выносливости, исполнительности, серьезности, ответственности, умения правильно принимать решения в сложных ситуациях, отваги.

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