Названы зарплаты работников скорой помощи

Средняя предлагаемая зарплата работника скорой помощи в России достигла 80 тыс. рублей по итогам 2024 года. При этом в начале 2025 года медиана предлагаемого дохода стала еще выше: 88,3 тыс. рублей, рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе рекрутингового сервиса hh.ru ко Дню работника скорой помощи 28 апреля.

То есть увеличение составило более 10% в 2025 году.

Максимальные зарплаты в вакансиях на скорой сейчас достигают 200 тыс. рублей.

Наибольшие показатели были зафиксированы в вакансиях работодателей Магаданской области и Камчатского края (порядка 200 тыс. рублей в среднем). Зарплату в 180 тыс. рублей также можно найти в вакансиях Ямало-Ненецкого автономного округа, Коми, Дагестана, Карачаево-Черкесии, Ханты-Мансийского автономного округа и Хакасии. Средняя зарплата, которую предлагают на скорой в Москве за последний год достигла 90,5 тыс., в Петербурге – 87,6 тыс. рублей.

За весь 2024 год российские работодатели разместили hh.ru более 3 тыс. вакансий, связанных с работой на скорой (+5% за год).

Больше всего предложений для соискателей было зафиксировано в Москве (28%). В Московской области работодатели разместили 20% от всего объема вакансий на скорой. На третьем месте — Санкт-Петербург (6%).

Топ востребованных профессий службы скорой помощи традиционен и не меняется из года в год. Работодатели всегда ищут водителей скорой, врачей и фельдшеров, медсестер, заведующих отделением скорой, а также врачей анестезиологов.

Несмотря на высокую востребованность у работодателей, число желающих работать в медицине не высоко. Так, в среднем на одну медицинскую вакансию приходится 1–2 кандидата, что говорит о продолжающемся дефиците кадров.



Согласно опросу hh.ru, проведенному в 2025 году, лишь 22% представителей сферы «Медицина, фармацевтика» указали, что им очень нравится их работа, поставив 5 баллов из 5. А вот большая часть (35%) опрошенных работников медицинской сферы поставили своей работе «тройки». 46% респондентов-медиков признались, что хотели бы работать в государственной больнице. 39%, напротив, при прочих равных перешли бы работать в частную клинику. 11% представителей медсферы заявили, что хотели бы работать «на себя», открыв ИП или в статусе самозанятого. Опрос hh.ru также показал, что для российских врачей работа мечты имеет как минимум три составляющие: уважение руководства, баланс личной жизни и работы, а также отсутствие задержек зарплаты.

Ранее россиянам рассказали, в какие месяцы лучше просить о повышении зарплаты.