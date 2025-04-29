СМИ сообщили о бойкоте американских товаров в Дании

Датчане бойкотируют «Кока-Колу» и другие американские товары из-за притязаний президента США Дональда Трампа на Гренландию и его тарифной политики. Об этом пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на гендиректора ответственной за розлив напитка в Дании пивоваренной корпорации Carlsberg Якоба Орупа-Андерсена.

В разговоре с журналистами Оруп-Андерсен отметил, что объемы продаж Coca-Cola в Дании немного снизились. По его словам, в стране существует определенный уровень потребительского бойкота американских брендов, и это единственный рынок, где Carlsberg наблюдает это в значительной степени.

Гендиректор компании добавил, что сам считает «Кока-Колу» и «Пепси» технически датскими, поскольку товар для рынка Дании производится внутри страны, но «уважает решение людей» бойкотировать напиток.

В то же время, по данным FT, на фоне бойкота «Кока-Колы» продажи в Дании местного аналога газировки, Jolly Cola, взлетели в 13 раз по сравнению с прошлым годом.

2 апреля президент США Дональд Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она оказалась значительно выше — 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. В ответ Китай также ввел 34%-ные пошлины на американские товары. Лидеры стран по всему миру осудили решение Трампа, пригрозив ответными мерами.

На этом фоне фондовый рынок США обвалился до уровня начала пандемии коронавируса. Пошлины Трампа также обрушили акции оборонных компаний Европы. По данным Bloomberg, богатейшие люди мира потеряли $208 млрд после введения пошлин США.

Ранее в США объяснили значение пошлин для экономики страны.