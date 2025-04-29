В ЦБ назвали пошлины от США аргументом для более жесткой политики

Советник председателя Банка России Кирилл Тремасов заявил, что торговые войны способны спровоцировать проинфляционные риски и потребовать ужесточения денежно-кредитной политики. Об этом он сообщил на бизнес-завтраке «Экономика в условиях высокой ключевой ставки», передает ТАСС.

По словам Тремасова, конфликты в мировой торговле замедляют глобальную экономику, что снижает спрос на сырье. Это, в свою очередь, может сократить экспортные доходы России и оказать давление на курс рубля.

«Сырьевые ресурсы — основная часть российского экспорта. Сокращение доходов может вызывать проинфляционные риски и требовать более жесткой политики», — пояснил советник.

25 апреля ЦБ в четвертый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 21% и предупредил о продолжительном периоде жесткой политики. В то же время регулятор смягчил сигнал финансовому рынку с умеренно жесткого на нейтральный, что открывает возможности для ожиданий снижения ставки в июне-июле. Экономисты, опрошенные «Газетой.Ru», предсказали дальнейшее падение ставок по вкладам, вплоть до 12–14% к концу 2025 года. Кредитные ставки, по их словам, будут снижаться медленнее, и россиянам стоит ориентироваться на ипотеку под 25% и потребительские кредиты под 35–37% в 2025 году. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Сергей Миронов заявил, что политика ЦБ не соответствует экономическим реалиям.