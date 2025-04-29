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Fortum не намерена возвращаться в Россию

Финская Fortum не планирует возвращаться на российский рынок
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Global Look Press

Финская энергетическая компания Fortum не планирует возвращаться в Россию и намерена продолжить процесс продажи своих активов в стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчет компании.

«Fortum больше не работает в России и не планирует возвращаться туда. По мере возможности Fortum продолжит процесс продажи своих российских активов в качестве основного варианта», — заявили в компании.

Кроме того, энергоконцерн продолжает арбитражное разбирательство против России из-за передачи его активов на территории страны во внешнее управление после начала спецоперации на Украине.

До этого стало известно, что финская Fortum подала иск в суд Нидерландов против российской компании Forward Energo («Форвард Энерго») на сумму около $800 миллионов. Прежде всего разбирательство касается внутренних займов, большинство из которых не были погашены в срок.

Ранее на Сахалине провели первую сделку по компенсации выбросов парниковых газов.

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