Fortum не намерена возвращаться в Россию

Финская энергетическая компания Fortum не планирует возвращаться в Россию и намерена продолжить процесс продажи своих активов в стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчет компании.

«Fortum больше не работает в России и не планирует возвращаться туда. По мере возможности Fortum продолжит процесс продажи своих российских активов в качестве основного варианта», — заявили в компании.

Кроме того, энергоконцерн продолжает арбитражное разбирательство против России из-за передачи его активов на территории страны во внешнее управление после начала спецоперации на Украине.

До этого стало известно, что финская Fortum подала иск в суд Нидерландов против российской компании Forward Energo («Форвард Энерго») на сумму около $800 миллионов. Прежде всего разбирательство касается внутренних займов, большинство из которых не были погашены в срок.

Ранее на Сахалине провели первую сделку по компенсации выбросов парниковых газов.