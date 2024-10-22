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В суде Нидерландов финский концерн оспорит изъятие активов в России

Финский концерн Fortum оспорит изъятие российских активов в суде Нидерландов

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В гражданском суде Нидерландов пройдет судебное разбирательство, инициированное финским энергоконцерном Fortum в отношении российской компании Forward Energo («Форвард Энерго»). Общая сумма иска составляет около €800 млн, сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что прежде всего разбирательство касается внутренних займов на сумму около €600 млн, предоставленных Forward Energo, ранее известном как ПAO Fortum. Большинство из них не были погашены в срок.

«Сумма иска, включая проценты и пени за просрочку, составляет около 800 млн евро. Окончательная сумма будет зависеть от обменного курса рубля к евро и суммы причитающихся процентов», — говорится в сообщении финской компании.

ПАО «Форвард Энерго» — один из ведущих производителей и поставщиков тепловой и электрической энергии на Урале и в Западной Сибири. В структуру входят семь теплоэлектростанций, расположенных в Челябинской и Тюменской областях, а также Ханты-Мансийском автономном округе.

Основным акционером компании является финский энергетический концерн Fortum. В 2023 году, согласно указу президента России Владимира Путина, доля концерна была передана во временное управление Росимущества.

О том, что финский энергоконцерн подал иск к РФ из-за национализации, сообщалось еще 27 февраля.

Ранее в Крыму уточнили список имущества украинских олигархов для национализации.

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