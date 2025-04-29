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Цена на нефть Brent на ICE опустилась ниже $65 за баррель

Стоимость нефти Brent на ICE опустилась ниже $65 за баррель впервые с 16 апреля
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Максим Богодвид/РИА Новости

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле текущего года на лондонской бирже ICE опустилась ниже $65 за баррель впервые с 16 апреля. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже.

По информации биржи на 10:38 (мск), цена Brent снижалась на 1,1% — до $64,93 за баррель.

К 10:43 (мск) фьючерс на Brent стал снижаться еще быстрее, он торговался на уровне $64,87 (-1,19%), а фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в июне текущего года снижался на 0,86% — до $61,13 за баррель.

До этого глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила в ходе встречи с фракцией КПРФ в Госдуме, что ЦБ анализирует возможное влияние американских пошлин и изменение цен на нефть на российскую экономику.

До этого министерство финансов США продлило разрешение американским гражданам и компаниям платить налоги, сборы и импортные пошлины в России.

Разрешение действовало до 9 апреля. Его первоначальная версия была опубликована Минфином в марте 2022 года. Позднее лицензия неоднократно продлевалась.

Ранее в администрации США оценили риск рецессии из-за новых пошлин.

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