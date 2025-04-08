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США разрешили американцам платить налоги в России

США продлили до 9 июля разрешение организациям платить налоги и сборы в РФ
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Global Look Press

Министерство финансов США продлило разрешение американским гражданам и компаниям платить налоги, сборы и импортные пошлины в России. Об этом говорится в генеральной лицензии ведомства, передает ТАСС.

Разрешение действовало до 9 апреля. Его первоначальная версия была опубликована Минфином в марте 2022 года. Позднее лицензия неоднократно продлевалась.

Теперь соответствующие операции можно совершать до 9 июля.

Министерство разрешило платить налоги, сборы или импортные пошлины, а также приобретать или получать разрешения, лицензии, регистрации или сертификаты, а также оформлять возврат налогов при условии, что операции совершаются в обычном порядке и необходимы для повседневной деятельности в РФ.

7 апреля американский президент Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме заявил, что США практически не торгуют с Россией, поэтому не ввели в отношении нее дополнительные таможенные пошлины.

Ранее в администрации США оценили риск рецессии из-за новых пошлин.

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