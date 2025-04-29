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Владельцы салонов оптики пожаловались в ФАС на маркетплейсы

«Ведомости»: салоны оптики пожаловались в ФАС на демпинг маркетплейсов
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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

Оптическая ассоциация, которая объединяет производителей и продавцов медицинской оптики, обвинила маркетплейсы в демпинге на контактные линзы и обратилась с жалобой к главе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максиму Шаскольскому. Об этом сообщает газета «Ведомости».

В жалобе говорится, что маркетплейсы применяют антиконкурентные практики, уменьшая цены на товар до уровня ниже себестоимости, и таким образом формируют рынок контактных линз по искусственно заниженным ценам. В настоящее время размер скидки за счет маркетплейсов составляет от 20 до 30%. Это вызвало переход покупателей на онлайн-площадки и падение розничных продаж.

В свою очередь, представители маркетплейсов назвали жалобу Оптической ассоциации необоснованной.

24 апреля сообщалось, что на популярном маркетплейсе торгуют рыбой из Красной книги.

Ранее Мишустин поручил ФАС следить за ростом цен на маркетплейсах.

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