Мишустин поручил ФАС следить за ростом цен на маркетплейсах

Премьер России Михаил Мишустин во время встречи с руководителем ФАС России Максимом Шаскольским поручил анализировать и своевременно выявлять факты завышения цен на маркетплейсах, передает ТАСС.

«Надо анализировать ценообразование на рынках, своевременно выявлять превышение стоимости», — сказал он.

Глава кабмина обратил внимание на то, что маркетплейс-площадки в данный момент предоставляют большое количество услуг, соединяют заказчика товара или услуги с подрядчиком, стараясь миновать регуляторы.

Кроме того, Мишустин поручил не забывать и о традиционной торговле, следить за тем, чтобы продавцы не несли лишние издержки. Он отметил, что логистика из-за санкционного давления на Россию ухудшилась, однако «все издержки должны быть тем не менее нормированы».

«Роль ФАС здесь очень важная с точки зрения именно баланса», — добавил премьер.

Также Мишустин призвал ФАС России следить за ценами на авиа- и железнодорожные билеты в летний период. Председатель правительства провел встречу с главой ФАС Максимом Шаскольским.

Ранее Российский союз туриндустрии заявил, что россияне могут слетать в Токио по цене Сочи.