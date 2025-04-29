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В Германии предупредили о скором обвале доллара

Deutsche Bank предупредил о надвигающемся структурном обвале доллара
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Sebaguir/Shutterstock/FOTODOM

Эксперты Deutsche Bank Research прогнозируют долгосрочное ослабление доллара США в ближайшей перспективе. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению аналитиков, спрос на американскую валюту может снизиться до уровня 2014 года по отношению к евро. Это связано с нежеланием крупных международных инвесторов финансировать двойной дефицит США.

По данным Bloomberg, президентство Дональда Трампа привело к значительному ослаблению доллара, что контрастирует с традиционным начальным ростом американской валюты в первые сто дней президентского срока. Исторически, с 1971 по 2021 год, средняя годовая доходность доллара составляла около 0,9%.

Профессор Финансового университета при правительстве РФ Надежда Капустина оценила влияние курса доллара на российскую экономику. В интервью агентству «Прайм» она отметила, что нынешний курс в районе 80 рублей за доллар, при заложенных в бюджете 96,5 рубля, создает дисбаланс, но не ведет к катастрофе.

Ранее финансовый аналитик рассказал, что случится с рублем на майских праздниках.

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