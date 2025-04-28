Российский бизнес увлекся микрозаймами

ЦБ сообщил о резком росте спроса в 2024 году бизнеса на микрозаймы

В прошлом году микрофинансовые организации (МФО) выдали бизнесу кредиты на общую сумму 129,7 млрд рублей. Об этом говорится на сайте Банка России.

«По объемам выданных займов коммерческие МФО впервые оказались впереди государственных: они предоставили предпринимателям более 73 млрд рублей — на 54% больше», — отмечает ЦБ.

Более 90% займов было оформлено коммерческими МФО дистанционно.

Основными клиентами коммерческих микрофинансовых организаций стали малые компании и предприниматели из сферы торговли, включая поставщиков товаров для маркетплейсов. Средняя ставка займа составила 46% годовых.

До этого Центробанк заявил о случаях, когда на россиян оформляли микрозаймы под видом банковских кредитов – в этом уличили шесть финансовых организаций. По этой причине важно очень внимательно читать договоры, отмечал зампред Экспертного совета ЦБ по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев.

Ранее был назван объем задолженности россиян по кредитам.