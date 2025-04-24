Россиянам объяснили, что делать, если под видом кредита на них оформили микрозайм

Российский Центробанк заявил о случаях, когда на россиян оформляли микрозаймы под видом банковских кредитов – в этом уличили шесть финансовых организаций. По этой причине важно очень внимательно читать договоры, отметил зампред Экспертного совета ЦБ по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев. В беседе с Общественной Службой Новостей он напомнил, что на фоне продления периода охлаждения клиенты имеют право отказаться от исполнения обязательств.

Важно помнить, что банки оформляют только кредиты физлицам, а займы – только МФО, подчеркнул эксперт. Даже если человек взял кредит или заем, в период охлаждения он имеет право отказаться и вернуть всю сумму.

«Кейс, где 30% надо отдать, а сам заем 0%, там 30% – те самые страховые и прочие допуслуги, которые берутся вперед в том числе за счет кредитных денег, — пояснил Мехтиев. — От них тоже можно отказаться, но в случае со страховкой вам вернут только ту сумму, которая пропорциональна периоду неиспользования этой страховой суммы».

Он также призвал россиян всегда внимательно изучать договоры перед подписанием, особенно обращая внимание на галочки, которые иногда могут быть заранее проставлены. А если все-таки были оплачены дополнительные услуги, но в итоге заем не нужен, то следует не пользоваться консультациями, а требовать возврата всех средств, заключил финансист.

Напомним, по данным регулятора, шесть банков в РФ предлагали россиянам получить заем, но не уточняли, какой именно договор будет заключен и с кем — с самим банком или его дочерней микрофинансовой организацией. Подчеркивается, что два из шести банков, уличенных в оформлении микрозаймов, являются системно значимыми. ЦБ потребовал, чтобы эти организации в единый срок изменили подход к информированию клиентов, которые должны четко понимать, какой продукт оформляют — заем или кредит и на каких условиях.

Накануне зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов сообщил, что закредитованность россиян достигла 34,6 трлн рублей. При этом кредиты они берут суммой, которая в три раза превышает заработок, в результате растет задолженность по платежам. Так, хотя бы один кредит на сегодняшний день имеют 50 млн граждан России, а вовремя их не платят 4,3%.

Ранее был назван объем задолженности россиян по кредитам.