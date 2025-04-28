«Конкуренция бешеная»: названы три самые перспективные сферы для онлайн-бизнеса

На маркетплейсах сегодня продавцы заняли практически все ниши, создав бешеную конкуренцию по самым различным направлениям. На этом фоне осталось три наиболее перспективных сферы, которые пока мало представлены на онлайн-площадках, — это строительство, ремонт и мебель, рассказал НСН президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков.

Из-за высокой конкуренции компании вынуждены снижать цены, что негативно сказывается на рентабельности – об этом газете «Известия» рассказал гендиректор ERP «МойСклад» Аскар Рахимбердиев. По этой причине в этом году расти малому бизнесу будет непросто. Так, хотя маркетплейсы продолжат рост, его темпы значительно упадут, на фоне чего предприниматели начнут расширять каналы продаж, считает он.

С этими выводами согласился Кременсков – он скептически оценил статистические данные о том, что 75% россиян хотят продавать товары на маркетплейсах – он подчеркнул, что сейчас и сам бы не хотел стать онлайн-селлером, так как на фоне большой конкуренции возникла проблема с поиском действительно востребованных товаров – за последние пять-шесть лет ситуация с этим в корне изменилась.

«Можно сказать, что практически все ниши на маркетплейсах сейчас имеют большую конкурентность, — пояснил он. — Тем более сейчас комиссия за реализацию товара с логистикой доходит до 50%. Соответственно, нужно найти такой товар, который будет действительно с высокой маржинальностью и хорошей рентабельностью».

Желающим зайти с продажами на онлайн-площадку он порекомендовал обратить внимание на три перспективных для развития бизнеса категории – это строительство, ремонт и мебель. Так, например, покупателям сегодня легче найти что-то интересное в мебельном магазине, чем на онлайн-площадке, так как на маркетплейсах товаров в этих нишах представлено мало, заключил Кременсков.

До этого премьер России Михаил Мишустин поручил своевременно выявлять факты завышения цен на маркетплейсах. Он обратил внимание на то, что маркетплейс-площадки в данный момент предоставляют большое количество услуг, соединяют заказчика товара или услуги с подрядчиком, стараясь миновать регуляторы, а также призвал не забывать и о традиционной торговле, следить за тем, чтобы продавцы не несли лишние издержки.

Ранее сообщалось, что маркетплейсы опасаются штрафов до 278 млрд рублей по новому закону.