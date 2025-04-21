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Маркетплейсы предупредили о росте цен из-за штрафов в новом законе

«Известия»: маркетплейсы обеспокоены миллиардными штрафами по новому закону
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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Крупные маркетплейсы предупредили о возможном росте цен и сокращении ассортимента в случае принятия закона «О платформенной экономике», сообщает газета «Известия» со ссылкой на документы, направленные в Минэкономразвития. По оценкам компаний, ежегодные выплаты по новым штрафам могут достигать 278 млрд рублей.

Согласно законопроекту, размер санкций за нарушения составит от 500 тыс. до 1 млн рублей, вне зависимости от степени ущерба. В маркетплейсах считают, что отсутствие градации делает ответственность несоразмерной.

Закон «О платформенной экономике» предполагает обязательную проверку продавцов через государственные реестры — ЕСИА и ЕГРЮЛ/ЕГРИП, а также наличие информации о сертификатах, маркировке и госрегистрации в карточке товара. Документ находится на стадии итоговых согласований. В случае принятия он вступит в силу в марте 2026 года.

Ранее сообщалось, что маркетплейсы могут начать доставлять товары в отделения «Почты России».

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