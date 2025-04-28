Сервис Tutu начал готовиться к проведению IPO

Российский сервис покупки авиа- и ж/д билетов начал подготовку к проведению IPO «первичное публичное предложение — первая публичная продажа акций акционерного общества», пишет РБК.
Согласно информации издания, у головного юрлица сервиса Tutu.ru АО «Диджитс» сменилась структура собственности. Изменения произошли в 2024 году. Согласно бухгалтерской отчетности, теперь единственным акционером АО «Диджитс» является комбинированный закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) «МК Инвестиционные решения 2», который управляется «Управляющей компанией «Мой Капитал».
Изданию не раскрыли, кто является пайщиком фонда и конечными бенефициарами бизнеса.
До этого Мосбиржа сообщала, что маркетплейс для денег «Финуслуги» Московской биржи и УК «Альфа-Капитал» запустили продажу авторских фондов — паев открытых паевых инвестиционных фондов (ОПИФ).
Ранее Мосбиржа возобновила торги на срочном рынке.