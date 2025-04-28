Россиянам рассказали, как понять, что за ними следят

Россияне могут определить, следят ли за ними спецслужбы, по набору косвенных признаков — собранные вместе, они могут вызвать обоснованные подозрения. Например, на слежку могут указывать шумы во время телефонного разговора, сказала «Газете.Ru» юрист по кибербезопасности Staffcop Ольга Попова.

По ее словам, на улице это может быть повторяемость ситуаций — одни и те же автомобили, которые мелькают в разных местах, или лица, которые случайно оказываются рядом.

«При этом, конечно, важно помнить, что один эпизод — это просто эпизод, если нет закономерности. С телефоном все сложнее, современные методы слежки часто незаметны. Но, если стали появляться странные шумы, эхо во время разговоров, или звонки с незнакомых номеров, где в ответ тишина, это повод насторожиться. Сейчас, кстати, все чаще используют не классическое прослушивание, а перехват данных. Компьютер тоже может сигнализировать о проблемах, когда есть странные перезагрузки, внезапные изменения настроек, появление каких-то сообщений», — отметила Попова.

По ее словам, причин для такого внимания может быть много – например, вы стали свидетелем события или преступления, у вас есть ценная информация, или вы оказались в центре коммерческого конфликта. Попова добавила, что следить могут частные детективы, адвокаты, которых нанимают при потенциальном разводе, разделе имущества или бизнеса, интересе со стороны конкурентов.

Попова подчеркнула, что просто так за человеком следить нельзя, требуется санкция суда. А право на прослушивание имеют только силовые структуры: ФСБ, МВД, ГРУ, ФСО и Таможенная служба, уточнила эксперт. По ее словам, прослушивание допустимо только на основании санкции суда в рамках оперативно-розыскных мероприятий. А суд может дать разрешение только при наличии готовящегося, или совершаемого, или совершенного преступления угрозы безопасности РФ, отметила эксперт.

«Исключения предусмотрены только в случаях, не терпящих отлагательства, когда есть риск совершения тяжкого преступления: убийство, массовое причинение жизни и здоровью, теракт. Тогда наблюдение допускается без решения судебных органов. Эта деятельность регулируется законом «Об оперативно-розыскной деятельности», Уголовно-процессуальным кодексом, Конституцией РФ и законом «О Федеральной службе безопасности», — рассказала Попова.

Она уточнила, что данные, которые получены в ходе этих мероприятий, могут быть использованы только для борьбы с преступностью и для обеспечения безопасности России – решения с помощью них личных вопросов и сливов в СМИ закон не допускает.

Попова подчеркнула, что работодатель может прослушивать телефонные разговоры сотрудников, но только с их согласия, исключительно в рабочих целях и только с рабочих телефонов.

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