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Россиянам рассказали, когда стоит покупать квартиры в странах СНГ

Финансист Селезнев: покупать квартиры в странах СНГ стоит при намерении жить там 10 лет
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Prostock-studio/Shutterstock/FOTODOM

Если релокант решил жить в стране СНГ в течение ближайших 10 лет, ему имеет смысл купить там квартиру, заявил «Газете.Ru» эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев.

«Россияне снимают в странах СНГ, как правило, жилье классом выше среднего. Это узкий сегмент жилья, на цену квартир в котором больше влияет не местная инфляция, а разовые факторы вроде сезонности, притока-оттока приезжих, события в России или самой стране — прежде всего обострение военных конфликтов, протесты, смена власти. В целом рынок жилья в странах СНГ похож на российский. Это высокая инфляция, высокие ставки, слабая местная валюта. Местные жители, как правило, стремятся покупать, хотя в крупных городах аренда обходится существенно дешевле покупки. Против аренды играет ненадежность, арендаторы слабо защищены местными законами. Поэтому основная идея проста: если вы нашли место, где хотите жить хотя бы лет 10, то имеет смысл купить там жилье. Если не уверены, то лучше не стоит. В твердой валюте вы от такой сделки, скорее всего, потеряете», — отметил Селезнев.

Согласно данным местных сервисов продажи недвижимости, квартиры площадью 50 кв. м в Ташкенте (Узбекистан) стоят от 3,3 млн до 4,5 млн рублей, в Душанбе (Таджикистан) — около 4–5 млн рублей, Бишкеке (Киргизия) — около 4,5–5,5 млн рублей. В Минске (Белоруссия) такое жилье обойдется в сумму от 5,5 млн до 7,5 млн рублей, в Астане (Казахстан) — в 6–8 млн рублей, в Алма-Ате (Казахстан) — в 7,5–10 млн рублей. В Баку (Азербайджан) придется заплатить 8–10 млн рублей, в Ереване (Армения) — 9–12 млн рублей. Квартира площадью 50 кв. м на окраинах Москвы стоит 11–15 млн рублей.

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