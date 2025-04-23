Россиян призвали брать ипотеку на минимальные сроки

В условиях текущих ставок по ипотеке (под 30%) выгоднее всего брать кредит на минимально доступные сроки, заявил «Газете.Ru» эксперт по фондовому рынку »Гарда Капитал» Кирилл Селезнев.

«Например, если нужна небольшая доплата при обмене квартиры, и вы, чтобы не брать более дорогой потребительский кредит под 50% или даже дороже, берете ипотеку на один-два года, внося в виде первоначального взноса 70–90% стоимости квартиры. Схема ипотечного платежа сейчас не влияет на выгоду. Проценты начисляются по одной и той же ставке, и в каждый месяц вы будете платить ровно те деньги, которые вы должны банку. Дифференцированный платеж выравнивает суммы погашения основного долга, но при этом быстрее гасится основная сумма, и у вас каждый месяц платеж разный, но он быстро сокращается. Аннуитетный платеж равными долями выравнивает платежи, и вы почти ничего не гасите из тела основного долга в первые месяцы, но платите ту же сумму процентов, как бы растягивая погашение», — отметил Селезнев.

По его словам, эти два варианта погашения ипотечного долга математически абсолютно одинаковы. Селезнев сказал, что весь вопрос заключается в том, как вам удобнее платить — ускоренно или равномерно.

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