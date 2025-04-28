Россиянам рассказали, как повысить работоспособность

Главный менеджер по персоналу департамента организационного развития Роскачества Ирина Шульженко рассказала «Газете.Ru», как повысить работоспособность весной.

«Многие сотрудники весной чувствуют усталость и снижение мотивации. Это связано со сменой сезона и авитаминозом. Чтобы поддержать свою работоспособность, важно сосредоточиться на своем физическом и эмоциональном состоянии. Во-первых, необходимо следить за режимом сна, есть больше витаминов, а также не перегружать себя задачами и соблюдать баланс между отдыхом и работой. Если есть возможность не ехать в офис и поработать удаленно, стоит так и сделать, если организм требует остаться дома», — заявила Шульженко.

Во-вторых, эксперт посоветовала пересмотреть очередность выполнения задач. По ее словам, в первые 30 минут рабочего дня, когда продуктивность выше, стоит начинать делать самую важную задачу. Каждые 50 минут можно устраивать себе 10-минутный перерыв, но не на соцсети, а для прогулки или небольшой разминки рядом с рабочим местом, отметила менеджер.

В-третьих, Шульженко порекомендовала работать с внутренней мотивацией. Она уточнила, что четкие цели, признание достижений и возможность обучаться новому помогают сотрудникам чувствовать прогресс. Руководителям стоит чаще давать обратную связь и создавать комфортную атмосферу в коллективе, чтобы поддерживать мотивацию команды, заключила менеджер.

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