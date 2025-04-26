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Россияне не собираются прекращать работать во время майских праздников

«Зарплата.ру»: россияне во время майских праздников планируют подрабатывать
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Ground Picture/Shutterstock/FOTODOM

Россияне во время майских праздников планируют подрабатывать таксистами и курьерами, а также будут комплектовать заказы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса «Зарплата.ру».

«Как показало исследование, подрабатывать на майских праздниках планирует 31% опрошенных. В основном россияне будут работать курьерами (18%), комплектовщиками товаров (9%), таксистами (7%), администраторами (7%), разнорабочими (6%), продавцами (5%), работниками на базах отдыха (5%), работниками колл-центров (4%), нянями (3%), фотографами (3%), кассирами (2%)», — указано в исследовании.

Кроме того, россияне собираются заработать в большинстве своем (39%) не менее 5-10 тыс. рублей. Самой главной причиной подработок на майские праздники, как выяснило исследование, является желание накопить деньги и расплатиться с долгами.

Также экономист, кандидат экономических наук, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев сообщил, что шашлык из курицы является самым бюджетным в России.

«Индекс шашлыка» из баранины начинается от 1,2 тыс. рублей, самое дешевое блюдо на компанию из четверых человек можно приготовить в Адыгее.

Ранее стало известно, сколько россиян отправятся на шашлыки в мае.

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