В России стали почти вдвое чаще подделывать доллары

В первом квартале 2025 года в России обнаружили 1341 поддельный доллар США. Это почти вдвое больше, чем было выявлено в аналогичном периоде 2024 года (724 фальшивые купюры), сообщили в Центральном банке РФ.

По данным регулятора, количество выявленных поддельных рублевых банкнот в стране снизилось в январе — марте по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 27% — с 2286 до 1665 случаев. В частности, было обнаружено 1 039 поддельных пятитысячных купюр, 476 поддельных банкнот номиналом 1000 рублей и 59 фальшивых купюр номиналом 2 000 рублей.

«Меньше всего выявлено поддельных банкнот номиналом 200 рублей. При этом было выявлено 32 поддельные монеты номиналом 10 рублей и 10 поддельных монет номиналом 5 рублей», — заявили в ЦБ.

Также также отметили, что поддельных купюр евро было выявлено 15. Кроме того, были обнаружены фальшивые китайские юани и узбекский сум.

До этого доктор химических наук, профессор кафедры наноматериалов, ведущий научный сотрудник кафедры неорганической химии химического факультета ФНМ МГУ имени М.В. Ломоносова Валентина Уточникова рассказала, что меньше всего от копирования защищены мелкие купюры и дешевые валюты.

Ранее был назван один из этапов подделки купюр.