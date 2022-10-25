Bloomberg: Калифорния может обогнать Германию по величине ВВП

Экономика Калифорнии оказалась устойчивой во время пандемии коронавируса, а также в нынешний период повышенной инфляции в мире, и готова обогнать Германию по величине ВВП, став четвертой экономикой мира. Об этом написало агентство Bloomberg.

Первые три места по размеру ВВП занимают США, Китай и Япония. Калифорния уже обогнала Бразилию (седьмое место) и Францию ​​(шестое место) в 2015 году и вытеснила Великобританию (пятое место) в 2017 году.

В агентстве отмечают, что Калифорния опережает Германию по объему ВВП на $72 млрд.

В июле пресс-служба Федерального статистического агентства сообщила, что немецкая экономика не продемонстрировала рост во втором квартале 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, когда в стране провели наиболее серьезные ограничения, связанные с коронавирусом.

На прошлой неделе газета South China Morning Post написала, что американская компания Floppydisk.com из Калифорнии продолжает зарабатывать на 3,5-дюймовых дискетах. Небольшая фирма самостоятельно не выпускает устаревшие носители, а скупает не использованные и бывшие в употреблении дискеты в американских штатах.