«Севергрупп» Мордашова выставила на продажу бывший завод Bosch

Холдинг «Севергрупп» российского миллиардера Алексея Мордашова выставил на продажу завод ООО «Энгельс Электроинструменты» (бренд «Метеор Тех») в Саратовской области. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с деталями сделки.

Предприятие ранее входило в состав российских активов немецкой компании Bosch, которая прекратила работу в России в марте 2022 года из-за рисков использования своей продукции в «негражданских целях».

В апреле 2023 года производственные площадки Bosch приобрел холдинг S8 Capital бизнесмена Армена Саркисяна. После сделки объекты были переименованы: например, ООО «Роберт Бош Саратов» стал «Энгельс Электроинструменты», а продукция выходит под брендом «Метеор Тех». Осенью 2024 года S8 Capital перепродал активы «Севергрупп», которая также получила контроль над шинной ГК «Кордиант».

По данным источников, интерес к заводу проявляет группа «Интерскол» — один из крупнейших российских производителей электроинструментов. В 2024 году выручка ее дочерней компании ООО «КЛС-Трейд» составила 6,1 млрд рублей (+17,8% к 2023 году), чистая прибыль — 133,1 млн рублей. Основная деятельность «Интерскола» связана с разработкой строительного оборудования.

Ранее стало известно о планах по перезапуску заводов Bosch в Петербурге.