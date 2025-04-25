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Релокантов предупредили о возможности изъятия их имущества властями

Юрист Гусятников: у властей РФ есть механизмы изъятия имущества релокантов
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Михаил Мордасов/РИА Новости

У российских властей есть механизмы изъятия имущества релокантов, в том числе за границей. Об этом «Газете.Ru» заявил старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников, комментируя сообщения о намерении властей изъять пять квартир в Дубае у бывшего инспектора ДПС.

«В принципе у РФ есть механизмы исполнения наших судебных актов за границей, но все будет зависеть от того, как к этому отнесется другое государство. С теми странами, с которыми у России хорошие отношения, вероятность легализации судебных актов высока. В данном случае, учитывая, что дело взял на контроль лично генпрокурор РФ и обратился к высокопоставленному лицу в Эмиратах, есть большая вероятность того, что решение нашего суда будет приведено в исполнение. Но это конкретный случай. Что касается в принципе активов россиян за границей, я думаю, релокантам нечего опасаться, если они не нарушают законодательство РФ», — отметил юрист.

По его словам, вопрос об изъятии активов россиян за границей никогда не поднимался в принципе. Гусятников уточнил, что все инициативы, которые были в России, касались исключительно ареста имущества в качестве обеспечительной меры — даже в отношении тех россиян, кто максимально недружественно себя ведет. Юрист добавил, что Россия ни разу не применяла механизм именно обращения чего-нибудь в свою пользу безвозмездно. Гусятников не считает, что власти РФ применят такой механизм в отношении своих же граждан. По словам юриста, «релокант релоканту рознь», и о каких-то мерах имеет смысл говорить, если гражданин действует вопреки интересам России и нарушил административное или уголовное законодательство. В первую очередь речь идет о статьях, связанных с экстремизмом, злоупотреблением свободой слова и дискредитацией российской армии, подчеркнул Гусятников. Вероятно, тогда его российские активы могут быть арестованы.

Генпрокурор России Игорь Краснов 15 апреля предложил конфисковать в доход государства имущество экс-сотрудника полиции Москвы Сергея Кузнецова, которое было приобретено незаконным путем. Пресс-служба Генпрокуратуры заявила, что имущество находится в Дубае и включает в себя пять квартир общей стоимостью свыше трех миллионов дирхам.

Ранее в Роскачестве предрекли возвращение части релокантов.

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