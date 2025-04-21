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Спрогнозирован курс доллара после пасхального перемирия

Аналитик Васильев предсказал доллар по 70 рублей после пасхального перемирия
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Sebaguir/Shutterstock/FOTODOM

При прогрессе в переговорах Россия — США курс доллара может опуститься до 70–80 рублей, спрогнозировал для «Газеты.Ru» главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

«Прогресс в переговорах Россия — США может привести к дальнейшему укреплению рубля. В этом сценарии доллар будет стоить 70–80 рублей. Меры властей по сдерживанию укрепления рубля будут возможны в случае значительного прогресса в переговорах и устремлении доллара к 70 рублям и ниже.

В случае существенного притока иностранного капитала на российский рынок доллар в моменте может упасть и до 60–70 рублей. При обратной эскалации в переговорах и ухудшении геополитической ситуации курс доллара может быстро вернуться к 90–100 рублям», — отметил аналитик.

Он допустил, что, если доллар будет стоить 80 рублей, российские власти не станут заниматься сдерживанием укрепления рубля.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

21 апреля после пасхального перемирия курс доллара снижался до 78,2 рубля.

Ранее были спрогнозированы курсы доллара и евро на эту неделю.

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