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Цифровую валюту приравняют к движимому имуществу

В кабмине предлагают признать цифровую валюту имуществом
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Depositphotos

Цифровую валюту предлагается приравнять к имуществу россиян. Об этом сообщается в законопроекте, предложенном правительством России — он опубликован в думской электронной базе.

«Законопроектом цифровая валюта признается имуществом для целей Уголовного кодекса Российской Федерации, а также Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации», — указано в законопроекте.

Уголовно-процессуальный кодекс также предлагается дополнить статьей о регламенте действий дознавателей, которые будут выявлять наличие цифровой валюты — для возможности ее изъятия.

В настоящее время понятие «цифровая валюта» содержится только в законах «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и «О противодействии коррупции» (273-ФЗ).

До этого правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, предусматривающий включение понятия «цифровая валюта» в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.

Ранее еще в трех регионах России предложили ввести запрет на майнинг.

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