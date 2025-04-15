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В УК РФ внесут понятие «цифровая валюта»

Понятие «цифровая валюта» внесут в УК для регулирования ее ареста и изъятия
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Sergey Bulkin/Global Look Press

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, вносящий понятие «цифровая валюта» в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Это позволит закрепить его как имущество и установить порядок его ареста и изъятия, сообщили «Известия» со ссылкой на источник.

Документ разработан для снижения рисков, связанных с оборотом и использованием цифровой валюты в преступной деятельности, рассказал газете председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

В настоящее время такое понятие содержится только в законе «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

Проект закона признает имуществом цифровую валюту для всех статей УК и УПК. По словам авторов инициативы, специфика такой валюты и особенности удаленного доступа к ней требуют оперативной реакции от правоохранительных органов при расследовании.

При наложении ареста на цифровую валюту она будет изыматься с участием специалистов, что, по словам Груздева, даст гарантию правильного обращения с ней.

14 апреля ТАСС сообщил, что Минюст РФ предложил дополнить УК и УПК понятием «криптовалюта».

Ранее россиянам дали советы, как обезопасить инвестиции в цифровую валюту.

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