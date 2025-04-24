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В кабмине РФ поручили выработать меры поддержки угольных предприятий

Вице-премьер РФ Новак поручил выработать меры поддержки угольных предприятий
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Мурад Оруджев/РИА Новости

Специалисты доработают меры по повышению эффективности российских угольных предприятий, а также разработают меры их среднесрочной поддержки по поручению вице-премьера РФ Александра Новака. Об этом пресс-служба правительства России сообщила в своем Telegram-канале.

«Федеральному центру и регионам поручено выработать среднесрочные меры поддержки предприятий отрасли для сохранения их стабильной работы с учетом опыта их применения в период пандемии COVID-19», — говорится в сообщении.

Уточняется, что особенное внимание хотят уделить безопасности в шахтах и разрезах.

В марте газета «Ведомости» со ссылкой на Минэнерго сообщила, что в России существует риск массовых банкротств угольных предприятий из-за кризисной ситуации в этой отрасли.

Отмечалось, что в настоящее время в предбанкротном состоянии находятся 27 угольных предприятий с общим объемом добычи 40 млн тонн в год.

Ранее в РФ утвердили энергетическую стратегию на следующие 25 лет.

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