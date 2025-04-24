Суд подтвердил взыскание с Райффайзенбанка €2 млрд

Суд оставил в силе требование к Райффайзенбанку о выплате €2 млрд

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил решение суда первой инстанции о взыскании с Райффайзенбанка около €2 млрд в пользу МКАО «Распериа Трейдинг Лимитед». Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на пресс-службу банка.

Издание отмечает, что постановление апелляционного суда вступает в силу немедленно. Представитель Райффайзенбанка заявил о несогласии с вердиктом и намерении подать кассационную жалобу, одновременно подчеркнув готовность банка исполнить решение суда в установленные сроки, ссылаясь на достаточный уровень ликвидности и капитала.

Игорь Озерский, управляющий партнер адвокатского бюро K&P.Group и представитель «Распериа», выразил удовлетворение решением суда, отметив, что суд встал на защиту прав российского инвестора.

В январе Арбитражный суд Калининградской области обязал Райффайзенбанк выплатить 195 млрд рублей и передать акции Strabag SE компании МКАО «Распериа Трейдинг Лимитед». Банк выразил несогласие с вердиктом и заявил о намерении его обжаловать.

Ранее Райффайзенбанк прекратил начислять проценты по накопительным счетам.