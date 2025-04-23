У производителя «Галоперидола» резко упала прибыль

«Без рецепта»: прибыль «Биннофарм Групп» по РСБУ упала на 185% за 2024 год

Фармацевтическая компания «Биннофарм Групп» опубликовала финансовые итоги 2024 года. По российским стандартам (РСБУ) ее выручка упала на 14%, до 39 млрд рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Без рецепта».

Чистая прибыль по РСБУ тоже ушла в минус: убыток составил 3,1 млрд рублей, что означает падение на 185% по сравнению с 2023 годом.

Согласно отчетности по международным стандартам (МСФО), выручка компании выросла на 12,9% и достигла 36,7 млрд рублей. Операционная прибыль по МСФО увеличилась на 53,9%, составив 6,2 млрд рублей, а скорректированная EBITDA — 9,6 млрд рублей. Чистый долг на конец года — 19,8 млрд рублей, отношение чистого долга к EBITDA — 2,1x, что соответствует целевому уровню.

«Биннофарм Групп» объединяет производственные площадки и входит в портфель АФК «Система». Компания занимается выпуском как рецептурных, так и безрецептурных препаратов для терапии инфекционных заболеваний, неврологических и сердечно-сосудистых нарушений, а также витаминов и средств для ухода за кожей. Среди препаратов производителя — «Галоперидол» и «Ибупрофен».

Ранее сообщалось, что у производителя «Арбидола» резко упала прибыль.