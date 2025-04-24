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Трамп не стал повышать налоги для миллионеров

Трамп назвал идею повышения налога для миллионеров «разрушительной»
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Ken Cedeno/Reuters

Президент США Дональд Трамп отказался повышать налоги для миллионеров, назвав идею «разрушительной». Об этом сообщает ТАСС.

«Я думаю, многие миллионеры уехали бы из страны. <...> Раньше они (богатые американцы. — «Газета.Ru») переезжали из штата в штат, а теперь <...> уедут из страны», — поделился Трамп.

По его словам, другие страны, принимавшие аналогичные решения, теряли своих обеспеченных сограждан.

До этого портал Semafor писал, что Трамп может рассмотреть повышение налогов для богатейших жителей США. Как писали авторы публикации, такой шаг помог бы республиканцам отбиться от нападок демократов, обвиняющих их в неисполнении обещаний, данных рабочему классу.

Также стало известно, что в США генпрокуроры-демократы из 12 штатов обратились в суд с иском, оспаривающим легитимность повышения президентом Дональдом Трампом пошлин для ряда стран.

Ранее Трамп загнал себя в яму из-за торговой войны с КНР.

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