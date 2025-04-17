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Российские банки уличили в оформлении микрозаймов под видом кредитов

ЦБ: выявлены случаи оформления микрозаймов под видом кредитов в шести банках
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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Шесть кредитно-финансовых организаций оформляли микрозаймы под видом банковских кредитов. Об этом сообщил Центробанк (ЦБ) РФ на своем сайте.

По данным регулятора, эти банки предлагали россиянам получить заем, но не уточняли, какой именно договор будет заключен и с кем — с самим банком или его дочерней микрофинансовой организацией.

«Эти сведения либо вообще не предоставляются потребителю, либо доводятся недостаточно четко», — отмечается в сообщении.

По данным ЦБ, два из шести банков, уличенных в оформлении микрозаймов, являются системно значимыми. Регулятор потребовал, чтобы эти организации в единый срок изменили подход к информированию клиентов, которые должны четко понимать, какой продукт оформляют — заем или кредит и на каких условиях.

В ЦБ добавили, что действия этих шести банков подрывают доверие граждан к финансовому рынку.

14 апреля заместитель председателя Госдумы Александр Бабаков предложил создать на платформе «Госуслуги» альтернативу микрофинансовым организациям, которая обеспечит россиян более выгодными условиями для получения займов. Он предложил создать реестр людей, нуждающихся в микрокредитах, для того чтобы они могли получать займы без посредников и по более выгодным условиям.

Микрофинансовые организации, по данным парламентария, берут кредиты в банках под 25% и сами выдают их гражданам под 130%, в то время как через «Госуслуги» россияне смогут получать займы по более низким ставкам.

Ранее Набиуллина потребовала перекрыть кислород черным кредиторам.

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