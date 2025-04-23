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В России начали производить грузинский лимонад «Натахтари»

AB InBev Efes: в России начнется производство грузинского лимонада «Натахтари»
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unsplash.com

В России начали производить грузинский лимонад «Натахтари». Напиток будут выпускать на заводах Омска и Иваново, об этом сообщила компания AB InBev Efes, ее цитирует ТАСС.

«Локализация производства позволит обеспечить стабильные поставки по всей России, оптимизировать логистику и усилить присутствие компании в сегменте безалкогольных напитков», — сказано в сообщении.

Директор компании Николай Тюрников рассказал, что дополнительные налоговые и акцизные поступления в бюджет страны только в год запуска составят примерно миллиард рублей. По его словам, запуск производства напитка — это ответ на растущий спрос потребителей в сегменте, который занимает третье место по объемам продаж и покрывает более 75% потребительского рынка.

Как уточняется, лимонад будут выпускать в стеклянной бутылке объемом 0,5 л., пластиковых тарах 1 л. и 1,5 л. На момент запуска линейка будет состоять из четырех вкусов: груша, тархун, саперави и фейхоа.

До этого сообщалось, что в Свердловской области планируется построить винодельню, чтобы производить ягодные и медовые вина в промышленных масштабах. Располагаться она будет недалеко от города Сысерть, проектирование будущего объекта уже стартовало.

Ранее бывший завод Hyundai в Петербурге начал производить кроссоверы Jaecoo.

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