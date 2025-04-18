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У производителя «Арбидола» резко упала прибыль

Rusprofile: прибыль производителя «Арбидола» за год снизилась на 41%
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Эдуард Молчанов/РИА Новости

Производитель «Арбидола» — «Отисифарм» — завершил прошлый год с выручкой в 25 млрд рублей (-26% за год). Прибыль компании упала на 41% и составила 4,4 млрд рублей. Об этом пишет Telegram-канал «Без рецепта» со ссылкой на данные сервиса проверки контрагентов Rusprofile.

В посте говорится, что «Отисифарм» занял 42-е место в рейтинге лучших компаний по выручке в отрасли оптовой торговли непродовольственными потребительскими товарами. Информации об участии компании в госзакупках в 2024 году не поступало.

Несмотря на резкое снижение финансовых показателей, «Отисфарм» вошел в тридцатку крупнейших российских рекламодателей рейтинга интернет-портала Sostav. За год производитель «Арбидола» переместился с 19-го на 17-е место списка крупнейших рекламодателей. В 2023 году на рекламу было потрачено 3,9 млн рублей, а в 2024 году — уже 6,1 млн рублей.

«Отисифарм» — одна из крупнейших российских фармацевтических компаний, специализирующаяся на производстве и продвижении безрецептурных лекарственных препаратов и биологически активных добавок. Компания была основана в 2013 году в результате реорганизации компании «Фармстандарт». Помимо «Арбидола», компания выпускает противовирусные «Амиксин», успокоительные и анксиолитики («Афобазол») и другие препараты. Заводы компании работают в Курске, Уфе, Калининграде. В 2023 году был открыт новый завод в Калининградской области, который может выпускать до 320 млн упаковок лекарств в год.

Ранее были названы два продукта для профилактики коронавируса.

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