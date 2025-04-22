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Ипотеке в России предрекли рекордный обвал

НКР: ипотечное кредитование покажет худший результат за восемь лет
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Пелагия Тихонова/РИА Новости

В конце 2025 года ипотечное кредитование в России может показать худший за последние восемь лет результат по числу выданных кредитов. Об этом сообщает =ТАСС со ссылкой на данные рейтингового агентства Национальные кредитные рейтинги (НКР).

«В текущем году, по оценкам НКР, будет выдано 0,8-1 млн новых ипотечных кредитов, что означает снижение на 30-40% по сравнению с 2024 годом», — говорится в сообщении.

В публикации говорится, что последний раз похожие значения наблюдались в 2016-2017 годах. При этом исследователи отметили, что даже этот объем в текущем году будет более чем на 80% обеспечен льготными ипотечными программами, ставки по которым ниже усредненной стоимости кредитов, выдававшихся за последние 8 — 9 лет.

В публикации говорится, что банки выдадут ипотечные займы на 3,3 — 3,7 трлн рублей. Кроме того, исследователи спрогнозировали, что из-за роста стоимости квадратного метра спрос на жилье будет находиться на уровне 2016 — 2017 годов, когда ставки в среднем были 11 — 12%.

До этого эксперт ипотечного рынка Сергей Гордейко заявил, что без программ льготного кредитования ипотечный рынок «сдуется». Застройщики сегодня заходят лишь в те города, где хорошо идет бизнес, жилье продается, отметил он.

Ранее россияне рассказали, под какой процент готовы взять ипотеку.

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