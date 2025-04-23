Россиянам рассказали, выгодно ли брать отпуск в мае

Экономист Балынин: в мае размер зарплаты будет на 3 тыс. руб. меньше, чем в июле

Россиянам невыгодно брать отпуск в мае — размер зарплаты и отпускных будет меньше, чем в остальные месяцы года, из-за малого количества рабочих дней. Об этом «Газете.Ru» заявил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«В мае 2025 года будет 18 рабочих дней. Май традиционно является одним из месяцев с наименьшим числом рабочих дней. Меньше, чем в мае, рабочих дней было только в январе 2025 года — 17. При уменьшении числа рабочих дней стоимость одного рабочего дня выше. Поэтому в мае 2025 года (как и в предыдущие годы) с экономической точки зрения невыгодно уходить в отпуск. Например, человек с зарплатой в 80 тыс. рублей получит за один день отпуска 2,5 тыс. рублей. Если, например, уйти в отпуск на 5-7 мая, то за них отпускные составят 7,5 тыс. рублей. За оставшиеся 15 рабочих дней будет выплачена зарплата около 66,7 тыс. рублей», — отметил экономист.

Он пояснил, что, если уйти на три дня в отпуск в июле (23 рабочих дня), день отпуска будет стоить 2,56 тыс. рублей. Сумма отпускных будет 7,7 тыс. рублей.

Балынин добавил, что при отпуске в июле зарплата составит 69,6 тыс. рублей (примерно на 3 тыс. рублей больше, чем в мае). То есть в мае невыгодно брать отпуск с экономической точки зрения, заключил Балынин.

За все дни месяца, приходящиеся на отпуск гражданину, начисляются отпускные, а остальной период месяца оплачивается, исходя из отработанных дней. При этом отпускные выплачиваются в расчете на календарные дни, а остальной период месяца оплачивается пропорционально максимальному числу рабочих дней в этом конкретном месяце. Отпускные рассчитываются исходя из среднего заработка за 12 месяцев до наступления отпуска.

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