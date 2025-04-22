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Холдинг Segezha Group финализирует параметры допэмиссии

Холдинг Segezha Group выпустит акции более чем на 100 млрд рублей
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Shutterstock

Российский лесопромышленный холдинг Segezha Group (ПАО «Сегежа Групп»), входящий в Группу АФК «Система», находится на завершающей стадии подготовки дополнительной эмиссии акций, о планах которой было объявлено ранее. Об этом «Газете.Ru» рассказали в компании.

«Подготовка к допэмиссии завершается. Мы финализируем все ее параметры с основными кредиторами компании. Советом директоров принято решение о внесении технических изменений в документ, содержащий условия размещения ценных бумаг (ДСУР), чтобы предоставить компании больше возможностей для реализации сделки», — сообщил представитель Segezha Group.

Напомним, в декабре 2024 года акционеры Segezha Group одобрили вопрос о размещении дополнительного выпуска обыкновенных акций по закрытой подписке в пользу Группы АФК «Система» и ряда внешних инвесторов на общую сумму до 101 млрд рублей.

В конце февраля 2025 года Банк России утвердил решение о госрегистрации дополнительного выпуска обыкновенных акций Группы компаний «Сегежа».

Привлеченные в результате допэмиссии средства будут направлены на погашение долга лесопромышленного холдинга.

На недавнем совещания у президента РФ Владимира Путина о развитии лесопромышленного комплекса глава Минпромторга России Антон Алиханов сообщил о достигнутом вместе с ЦБ РФ, собственниками и кредиторами ГК «Сегежа» решении по снижению кредитной нагрузки холдинга. Министр отметил, что Центробанк пошел навстречу в ситуации, когда будет требоваться как реструктуризация, так и, возможно, участие в капитале банков.

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