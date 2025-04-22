В РФ скорость роста цен минимального набора товаров превысила общую инфляцию

Скорость роста цен на товары и услуги из корзины для малообеспеченных граждан («инфляция для бедных») превысила общий темп роста цен. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на обзор макроэкономических тенденций от Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

По информации издания, разрыв между общей инфляцией и «инфляцией для бедных» продолжает увеличиваться. В марте рост цен на минимальную корзину товаров и услуг составил 17%, а общая инфляция в годовом выражении превысила 10%.

Отмечается, что одной из причин такого разрыва является рост цен на продукты, доля которых в первом показателе сильно больше, чем во втором. При этом индексация пенсий, пособий и других выплат производится на основании текущего уровня инфляции. Однако граждане, которые их получают, сталкиваются с принципиально иным ростом расходов.

До этого доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов сообщил, что Центробанк оставит ключевую ставку на уровне 21% вплоть до второй половины 2025 года, поэтому ожидать ее снижения в ближайшее время не стоит.

Ранее россиянам пообещали, что падение ставок по вкладам закончилось.