Россияне рассказали, сколько денег планируют потратить на майские праздники

RT: в 2025 году на майские праздники россияне потратят в среднем 23 тыс. рублей

В этом году на майские праздники в среднем жители России собираются потратить 23 тыс. рублей – это на тысячу больше, чем годом ранее. Многие запланировали поездки за город, на дачу, культурные развлечения, передает RT со ссылкой на результаты соответствующего исследования.

Интересно, что в этом году больше россиян в возрасте 60 лет и старше запланировали путешествия на майские праздники – об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитиков Российского союза туриндустрии. По их данным, в топ-5 самых популярных городов у представителей старшего поколения в мае попали Москва (33%), Санкт-Петербург (16,4%), Екатеринбург (9,8%), Казань (3,2%) и Сочи (2,5%).

Всего в этом году в путешествия по стране в мае планируют отправиться 14% россиян, еще 11% собираются отдохнуть в гостиницах за городом, а 4% — съездить за границу.

Что касается планируемых затрат на праздники, то уложиться в 20 тыс. рублей планируют 60% опрошенных россиян. От 20 тыс. до 50 тыс. потратить собираются 15% респондентов, а больше этих сумм — только 10%.

Уже готовы планы на май у 61% жителей России. Так, например, 30% признались, что хотят взять отпуск или отгулы в перерыве между двумя периодами выходных. 88% опрошенных рассказали, что хотят во время отдыха выбраться за город, на дачу. В городе останутся 37% респондентов.

Некоторые россияне хотят совместить отдых на природе с городскими развлечениями. Так, например, 12% из них запланировали походы на концерт, в музей или на выставку, а еще 21% собирается лежать дома и смотреть сериалы. С семьей праздники проведут 80% опрошенных, с друзьями – 29%.

Исследование аналитиков «Авито» подготовлено на основе опроса 10 тыс. россиян.

Напомним, в Ассоциации туроператоров России сообщили, что туроператоры в этом году вынуждены отказывать в приеме некоторым группам иностранных туристов из-за дефицита мест в отелях Санкт-Петербурга. Подчеркивается, что открытие фонтанов в Петергофе и начало навигации в Петербурге пользуются особой популярностью у туристов из стран Азии и Ближнего Востока.

Ранее в Совфеде напомнили о переносе выплаты пенсии и пособий из-за майских праздников.