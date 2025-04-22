В Турции усилилась конкуренция на туристическом рынке из-за укрепления рубля

Укрепление рубля вызвало всплеск конкуренции на турецком туристическом рынке — сети начали разрабатывать и внедрять новые пакеты услуг и предложений для россиян. Об этом РИА Новости сообщил источник, который знаком с ситуацией на турецком финансовом рынке.

«Туристические компании и агентства стали активнее продвигать туры в Турцию, акцентируя внимание на выгодных курсах валют и доступной стоимости путешествий. Они начали развивать новые пакеты услуг и специальные предложения, чтобы привлечь больше клиентов. В целом укрепление рубля может позитивно сказаться на туристическом потоке и бизнесе туристических агентств в Турции», — сообщил источник.

Также глава ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе 15 апреля отметила, что порядка 70% туров из российских городов в Турцию на май уже раскуплены. Как отметили опрошенные агентством источники, укрепление рубля вызовет снижение стоимости отдыха россиян на турецких курортах.

В пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ) заявили, что Крым является единственным направлением, которое сможет принять пляжных туристов вместо Анапы.

Ранее стало известно, куда россияне массово поедут отдыхать в мае.